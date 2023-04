Troppe richieste di biglietti omaggio? ADL avvisa tutti: l’ironica risposta su Whatsapp

Aurelio De Laurentiis è stato sommerso da troppe richieste di biglietti omaggio per il Napoli.

Aurelio De Laurentiis è stato sommerso da troppe richieste di biglietti omaggio per il Napoli. Il patron azzurro ha risposto a modo suo, decidendo di pubblicare una foto in risposta alle tante richieste su Whatsapp in modo che chi ha il suo numero possa capire in fretta il messaggio.

Sul suo status ha postato una foto con questa frase con a corredo i loghi di Uefa e Serie A: "La mia disponibilità di biglietti omaggio è esaurita per il resto della stagione. A pagamento li trovate nei canali ufficiali". Lo fa sapere il Corriere dello Sport nella sua edizione online.