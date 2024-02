Tuchel esclude Kim, il Bayern scaccia la crisi al 91’: 2-1 al Lipsia

Il Bayern Monaco senza Kim ritrova la strada del successo: piegato il Lipsia per 2-1 davanti al proprio pubblico, decisiva la doppietta di Kane

Il Bayern Monaco ritrova la strada del successo: dopo tre deludenti sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, i bavaresi si rialzano piegando il Lipsia per 2-1 davanti al proprio pubblico. Vittoria che tiene gli uomini di Tuchel quantomeno in scia al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che rimane comunque a otto punti di distanza in classifica.

Decisiva la doppietta di Harry Kane, che con un gol al 91esimo minuto risponde alla rete del pareggio di Sesko per il Lipsia. Ha sorpreso invece la scelta del tecnico dei biancorossi di escludere Kim Minjae dall'11 di partenza, preferendogli la coppia Dier-De Ligt. Il difensore coreano ex Napoli è subentrato solo al minuto 81 al posto di Pavlovic.