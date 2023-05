Tutte le pagelle di Osimhen: è il simbolo dello scudetto. Supermhen, spaziale, speciale

È il giorno dopo la grande impresa del Napoli, capace di vincere il terzo scudetto della propria storia con addirittura 5 giornate di anticipo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno dopo la grande impresa del Napoli, capace di vincere il terzo scudetto della propria storia con addirittura 5 giornate di anticipo, dominando il campionato in lungo e in largo fino alla festa della notte dopo il pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena. Victor Osimhen è stato il grande trascinatore della squadra di Spalletti. Per la Gazzetta "è lui il simbolo dello scudetto e lo scudetto lo regala lui da grande centravanti". Il Corriere dello Sport, riferendo la propria pagella all'intera stagione, lo definisce "Supermhen" e poi anche "speciale, spaziale" e poi aggiunge: "È la prova che un '9' ti cambia la vita e te la sistema, 33 anni dopo, nell'eternità". Per Tuttosport è "inevitabile che sia lui, segnando il 22° gol in campionato, a regalare lo scudetto al Napoli". Stesso discorso riportato da TuttoNapoli: "È suo il gol, sfruttando la respinta di Silvestri, che vale il terzo Scudetto. E non poteva esserci forse azzurro più meritevole di questa gioia". Infine la valutazione di TMW: "Più che riferimento, a tratti è un appiglio per i suoi compagni, che lo cercano anche quando non dovrebbero. Si fa trovare presente all'appuntamento con la storia. Il gol è facile ma vale uno Scudetto".

I voti

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere delllo Sport 10*

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5

*riferito all'intera stagione