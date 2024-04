Tutte le stelle assenti all'Europeo: oltre Haaland altri 7 big resteranno a casa

Mancano poco all'Europeo 2024, una competizione che sarà ricca di top player, ma ce ne sono alcuni che per motivi diversi non prenderanno parte al torneo

Mancano pochi mesi all'Europeo 2024, una competizione che sarà ricca di grandi giocatori e di stelle nascenti. Ci saranno purtroppo anche dei top player che per motivi diversi non prenderanno parte al torneo.

Il nome che balza subito all'occhio è senza dubbio quello di Erling Haaland: il bomber del Manchester City non è riuscito a portare la sua Norvegia alla qualificazione e quindi si troverà a seguire il torneo da spettatore. Insieme a lui, mancherà anche un'altra stella della nazionale norvegese, Martin Odegaard, fulcro a centrocampo dell'Arsenal di Arteta.

Un altro talento assente sarà Gavi del Barcellona. La sfortuna ha voluto che a fine novembre si sia infortunato al legamento crociato proprio durante una partita con la sua Spagna, contro la Georgia. La sua stagione è evidentemente terminata e, anche in caso di recupero, sembra improbabile che la Spagna decida di convocarlo senza che abbia giocato alcune partite.

Non ci sarà neanche David Alaba: il difensore del Real Madrid dovrà tifare i suoi compagni d'Austria da casa, a causa di un infortunio al ginocchio occorso a dicembre. C'è poi un giocatore che presto potrebbe diventare una grande star: Viktor Gyokeres non è riuscito a garantire alla Svezia la qualificazione, quindi l'uomo che ha segnato 36 gol in 39 partite con lo Sporting non sarà presente al torneo in Germania.

A questi si aggiungono volti noti del calcio italiano: primo su tutti Domenico Berardi. L'infortunio al tendine d'Achille lo terrà fuori per l'intero anno solare. L'Italia soffrirà anche la mancanza di Sandro Tonali, squalificato per scommesse, mentre la stella del Genoa Albert Gudmundsson si godrà lo spettacolo da casa, avendo l'Islanda mancato la qualificazione.