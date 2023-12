Tuttojuve ora piange: “Massa falsa la corsa scudetto con errori ingiustificabili"

Altra prestazione da rivedere dell'arbitro Davide Massa, lo stesso di Inter-Napoli, che in Genoa-Juventus commette più di un errore

TuttoNapoli.net

Altra prestazione da rivedere dell'arbitro Davide Massa, lo stesso di Inter-Napoli, che in Genoa-Juventus commette più di un errore e fa infuriare i tifosi bianconeri. Tuttojuve.com si esprime così sulla direzione del fischietto di Imperia: "Con le sue clamorose topiche, l'arbitro Davide Massa di Imperia indirizza il campionato italiano.

Dopo gli errori marchiani al Maradona, che hanno agevolato il successo dei nerazzurri, oggi il fischietto di Imperia si è ripetuto a Marassi, danneggiando in maniera evidente la Juventus: prima nega un calcio di rigore solare alla squadra di Allegri per un nettissimo mani di Bani in area rossoblù, poi sorvola un fallo da cartellino rosso di Malinovskyi su Bremer, quindi mostra un'insolita fretta nel mandare le squadre negli spogliatoi concedendo solo tre minuti di recupero, quasi un record nella stagione dei maxi recuperi. Errori ingiustificabili che falsano in maniera indiscutibile e pesante il campionato".