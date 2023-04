Tuttojuve surreale: "Con meno punti avremmo già ripreso le rivali, ora risarcite con 0 punti!"

Il campionato è falsato, se non tutto, sicuramente quello della Juventus, ormai non è più una supposizione ma è un dato di fatto

Il campionato è falsato, se non tutto, sicuramente quello della Juventus, ormai non è più una supposizione ma è un dato di fatto, scrive il sito Tuttojuve.com, riferimento per i tifosi bianconeri, in merito alla restituzione per ora del -15: " La Juventus ha giocato tre mesi e mezzo di campionato con una penalizzazione che non doveva essere quella, quindi con dei punti che non erano corretti, ma non uno o due, quindici, un peso enorme all'interno di una squadra, un valore che avrebbe sconvolto chiunque".

Ed ancora: "La Juventus con una minima penalizzazione, anche se ingiusta, avrebbe già ripreso le contendenti davanti e non avrebbe dovuto aspettare un ulteriore grado di giudizio per capire che fine farà. Le soluzioni sono semplici, in fase di rivisitazione della sentenza bisogna risarcire la Juventus, come? Non dandole alcuna penalizzazione, il minimo per il danno fatto".