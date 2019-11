TvLuna - ADL, lunedì il rientro dagli USA: il presidente probabilmente non andrà a Liverpool

Arrivano notizie circa Aurelio De Laurentiis direttamente da Carlo Alvino. Il collega di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato il programma del patron, attualmente a Los Angeles: "Colazione con il Napoli. Potrebbe sembrare il titolo di un film ed invece è quello che farà sabato mattina a Los Angeles il presidente Aurelio De Laurentiis che guarderà in tv Milan-Napoli quando negli USA saranno le 9 del mattino. ADL farà ritorno in Italia solo lunedì nel primo pomeriggio e, complice il jet-lag, molto probabilmente non sarà a Liverpool con la squadra, che partirà da Napoli per l'Inghilterra martedì mattina".

Lunedì il rientro di Adl dagli USA... pic.twitter.com/ROqjg5JzWV — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 21, 2019