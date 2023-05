Udinese, due giocatori di nuovo in gruppo ma in dubbio per il Napoli: le ultime

L'Udinese prosegue la preparazione in vista della sfida di giovedì sera in programma alle 20:45 con il Napoli.

L'Udinese prosegue la preparazione in vista della sfida di giovedì sera in programma alle 20:45 con il Napoli. Nella seduta di allenamento odierna, riferisce Udineseblog, i bianconeri hanno ritrovato Beto, riunitosi ai compagni dopo i problemi alla schiena che gli hanno impedito di volare a Lecce con il resto della squadra. La presenza del portoghese, così come quella di Pafundi, rimane però in dubbio. Sottil deciderà solo a poche ore dall'incontro.