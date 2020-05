Udinese, Pozzo: "Serie A può ripartire solo a fine giugno"

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Da noi c'è una grande dose di individualismo, di egoismo, qualcuno vuole fare il furbo, giocando con il pallone: io ne ho le prove. Il primo Protocollo, che prevedeva la quarantena ai giocatori per tutta la durata della fase finale del campionato, era impossibile da applicare: per me, e per essere coerenti, c'è bisogno di tutto il mese di giugno per allenarsi bene. A fine giugno, poi, si ricomincia. Bisogna trovare un accordo. Abbiamo perso tre mesi, non per capriccio, si può spostare tutto". Lo ha detto il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, parlando a Radio Anch'io lo sport, in onda su RadioRai. (ANSA).