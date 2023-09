UEFA ed ECA prolungano partnership fino al 2030: cambiano introiti delle coppe europee

La UEFA e la ECA (European Club Association) hanno rinnovato la propria partnership proponendo un memorandum con validità fino al 2030.



In particolare alla riunione odierna si è parlato dei dividendi per le coppe europee per il ciclo 2024/2027: i contributi di solidarietà sono stati aumentati per le squadre che non parteciperanno alle tre competizioni e per quelle eliminate nelle fasi di playoff (un totale di 1,32 miliardi di euro per il quadriennio in questione), ma anche gli introiti per le società che disputeranno Champions League, Europa League e Conference League subiranno delle modifiche. In particolare, considerando la cifra stabilita, i premi partecipazione saranno aumentati dal 25 al 27,5%, così come quelli legati ai risultati saliranno dal 30% al 37,5%. I criteri di distribuzione del market pool e del ranking invece saranno rivisti al ribasso, passando dal 45% al 35%.