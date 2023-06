UEFA vuole porre freno a plusvalenze fantasiose: club non potranno metterle a bilancio

La UEFA vuole mettere un freno alle plusvalenze fantasiose.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA vuole mettere un freno alle plusvalenze fantasiose. Il 28 giugno il massimo organismo europeo prenderà posizione per i trasferimenti che servono a eludere il fair play finanziario. Se i prezzi dei calciatori scambiati non corrispondessero al loro reale valore di mercato, allora la UEFA - tramite il proprio organo di controllo - non consentirà più che vengano contabilizzati agli importi annunciati.

La misura entrerà in vigore sin dalla prossima finestra di mercato, quindi dal primo luglio. A riferirlo è L'Equipe, che specifica come non sia chiaro come verrà introdotta questa valutazione. Particolare attenzione, poi, andrà ai meccanismi di controllo per costi efficaci ed equi fra le varie Nazioni.