UFFICIALE - Adidas, dopo Insigne firmato accordo con Fabian e Ospina rinnova: il comunicato

Dopo la firma tre anni fa tra Adidas e Lorenzo Insigne, punta del Napoli e attaccante della Nazionale, e proseguita con le firme di altri giocatori azzurri negli ultimi anni, si aggiunge al roster di talenti del brand a tre strisce il centrocampista Fabian Ruiz.

Come commenta Irene Larcher, Sr. Director Brand Adidas, “Siamo molto contenti di accogliere un altro talento del Napoli nel nostro team di atleti. Il football rimane una delle categorie più strategiche per Adidas e la continua ricerca di giocatori dal grande valore creativo, sia sul campo che fuori dal campo, rimane un presupposto costante per poter parlare in modo diretto e credibile ai ragazzi innamorati di questo sport”.

“L’annuncio di oggi è un ulteriore step della collaborazione tra il Club e Adidas, nata alcuni anni fa, che ha visto coinvolti tanti calciatori della prima squadra, e non solo, a partire da Lorenzo Insigne. Grazie all’unicità della nostra politica dei diritti di immagine abbiamo l’opportunità di lavorare con un brand leader nel mondo sportivo come adidas e siamo felici ed orgogliosi di quanto creato finora insieme e della reciproca stima e fiducia che sono nate tra le nostre realtà” commenta Serena Salvione, Chief International Development Officer del SSC Napoli.

Grazie all’accordo firmato con il Club partenopeo, Fabian Ruiz indosserà le Adidas Copa, uno dei prodotti di punta del brand, scarpa che assicura ineguagliabili livelli di controllo e garantisce stabilità nei cambi di direzione.

SSC Napoli ed Adidas hanno anche rinnovato la partnership tecnica di David Ospina, da anni ambasciatore del brand nel mercato colombiano ed internazionale.