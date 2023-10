UFFICIALE - Al Hilal, tegola Neymar! In nazionale si rompe il crociato e il menisco

Pessime notizie per Neymar: gli esami cui si è sostenuto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Il 31enne asso brasiliano, allo scadere del primo tempo di Uruguay-Brasile ha alzato bandiera bianca quando è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime per far posto a Richarlison. Sarà operato e più avanti verranno comunicati i tempi di recupero, ma sarà un infortunio lungo e doloroso per l'asso brasiliano oggi in Arabia Saudita all'Al Hilal, che ne ha comunicato le condizioni mediante i suoi profili ufficiali.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



