UFFICIALE - Atalanta-Napoli, biglietti in vendita da martedì: info e prezzo per il settore ospiti

I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore ospiti.



TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I biglietti per assistere alla partita Atalanta-Napoli, incontro valido per la 31ª giornata di Serie A TIM 2021-2022 ed in programma domenica 3 aprile alle 15, saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 10 del 29 marzo sino al fischio d’inizio del match. Questi i prezzi: €30 per la Curva Sud, €32 per la Nord, €35 per i Distinti, €65 e €95 per la Tribuna Rinascimento Scoperta e Coperta, €150 per Tribuna Centrale, €200 per la Tribuna d’Onore.

SETTORE OSPITI -

Limitazioni

– I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore ospiti;

– la vendita dei biglietti nel Settore ospiti è riservata ai soli possessori di Fidelity Card SSC Napoli.

Modalità di vendita

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10 di martedì 29 marzo alle 19 di sabato 2 aprile:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità tradizionale.

Il prezzo del biglietto è di € 35. Non sono previste riduzioni.