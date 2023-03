UFFICIALE - Atalanta, quanti recuperi per Gasperini: solo in 2 salteranno il Napoli

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Napoli. Ha annunciato le ultime sugli indisponibili, non citando Scalvini e Zappacosta che quindi sono da considerare a tutti gli effetti pienamente recuperati.

La conta degli infortunati?

"Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Hateboer. Qualcuno ha preso qualche colpo".