UFFICIALE - Attentato a Bruxelles, stasera 1’ di silenzio prima delle gare di qual. a Euro 2024

Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell'attentato terroristico di ieri a Bruxelles prima della sfida tra Belgio e Svezia.

A moment of silence will be observed at all UEFA EUR0 2024 qualifying matches tonight, in memory of the two victims of yesterday’s terrorist attack in Brussels ahead of the match between Belgium and Sweden.