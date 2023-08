UFFICIALE - Bacio alla calciatrice, Fifa sospende il presidente della Federazione spagnola

Luis Rubiales, presidente della Federazione calcistica spagnola, è stato temporaneamente sospeso dalla Commissione Disciplinare FIFA

Una notizia nell'aria da giorni e diventata ufficiale in queste ore: Luis Rubiales, presidente della Federazione calcistica spagnola, è stato temporaneamente sospeso dalla Commissione Disciplinare FIFA. Di seguito il comunicato ufficiale, apparso sul sito del massimo organo calcistico: "Il presidente della Commissione Disciplinare FIFA , Jorge Ivan Palacio (Colombia), avvalendosi dei poteri concessi dall'articolo 51 del Codice Disciplinare FIFA (FDC), ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio. livello nazionale ed internazionale. Tale sospensione, che avrà effetto a partire da oggi, ha una durata iniziale di 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare aperto contro il signor Luis Rubiales giovedì 24 agosto.

Allo stesso modo, il presidente della commissione disciplinare della FIFA, al fine di preservare, tra gli altri fattori, i diritti fondamentali della giocatrice della nazionale di calcio, signora Jennifer Hermoso, e il buon ordine dei procedimenti disciplinari dinanzi a questo organo disciplinare, ha emesso due direttive aggiuntive (articolo 7 FDC) con il quale ordina al signor Luis Rubiales di astenersi, per sé o per terzi, dal contattare o tentare di contattare la giocatrice professionista della nazionale di calcio spagnola, la signora Jennifer Hermoso, o il suo ambiente vicino. Allo stesso modo, si ordina alla RFEF e ai suoi dirigenti o dipendenti, direttamente o tramite terzi, di astenersi dal contattare la giocatrice professionista della nazionale spagnola, Sig.ra Jennifer Hermoso, e il suo ambiente intimo.

La decisione adottata dal presidente della Commissione Disciplinare della FIFA è stata comunicata oggi al Sig. Luis Rubiales, alla RFEF e alla UEFA per la dovuta conformità. La Commissione Disciplinare della FIFA non fornirà ulteriori informazioni su questi procedimenti disciplinari fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva. La FIFA ribadisce il suo assoluto impegno a rispettare l'integrità di tutte le persone e pertanto condanna con il massimo vigore qualsiasi comportamento contrario".