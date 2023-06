UFFICIALE - Bastoni lascia il ritiro dell'Italia: al suo posto un difensore del Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contrariamente alle indiscrezioni di questa mattina il ct Roberto Mancini, dopo un confronto col difensore, ha deciso di non far partire per l'Olanda il difensore Alessandro Bastoni. Il centrale classe '99 ha saltato l'allenamento di questa mattina a causa di un attacco febbrile e il commissario tecnico ha deciso di 'liberarlo'.

Al suo posto è stato inserito nella lista UEFA il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Quest'ultimo aveva già preso parte al pre-raduno in Sardegna della scorsa settimana e si aggregherà al gruppo azzurro in tarda serata direttamente a Enschede.