UFFICIALE - Biglietti Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli: le istruzioni per il rimborso

Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli sono state posticipate , creando ovviamente disagi a diversi tifosi. E' possibile però richiedere il rimborso. Di seguito le istruzioni riportate da Ticketone.it.

L'incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 aprile 2023 alle ore 15:00 è stato posticipato al 30 aprile 2023 alle ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere presentate entro il 29 aprile 2023 ore 20:00 con le seguenti modalità:



Biglietti acquistati on line sul sito sport.ticketone.it

- Per inviare la richiesta fai click qui



Biglietti acquistati presso i Punti vendita TicketOne

- Presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.



ATTENZIONE: Per poter processare il rimborso è necessario presentarsi con tutti i biglietti contenuti nell’ordine. La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine, non darà diritto ad ottenere il rimborso.

UDINESE-NAPOLI

Questo invece è quanto si legge sul sito dell'Udinese in merito alla richiesta di rimborso per la sfida contro il Napoli.

La Lega Serie A ha comunicato in data odierna lo spostamento di Udinese - Napoli che si giocherà giovedì 4 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena e non più martedì 2 maggio.

Per quanto riguarda i tagliandi, per chi li ha acquistati resteranno automaticamente validi. Coloro i quali volessero richiedere il rimborso, invece, hanno tempo per farlo, a partire dalle 15.30 di oggi 28 aprile, entro le ore 12 di martedì 2 maggio con le seguenti modalità:

- Per i biglietti acquistati online al sito sport.ticketone.it , il rimborso può essere richiesto a questo link

- Per i biglietti acquistati presso i punti vendita ufficiali TicketOne, il rimborso può essere ottenuto alla rivendita nella quale si è comprato il biglietto

- Per i biglietti acquistati presso i botteghini della Dacia Arena, il rimborso può essere ottenuto recandosi presso gli stessi botteghini aperti dalle 15 alle 19 il 28 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sabato 29 aprile, dalle 10 alle 13 domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì (orario per i rimborsi) dalle 9 alle 12.