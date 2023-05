UFFICIALE - Bologna, metà incasso col Napoli sarà devoluto per le vittime del maltempo

Il Bologna ha deciso di devolvere metà dell'incasso della sfida della prossima settimana al Dall'Ara contro il Napoli, alla raccolta fondi: "Un aiuto per l'Emilia-Romagna".

Il Bologna ha deciso di devolvere metà dell'incasso della sfida della prossima settimana al Dall'Ara contro il Napoli, alla raccolta fondi: "Un aiuto per l'Emilia-Romagna". Questo il comunicato del club: "Il Bologna Fc 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla nostra regione, aderisce alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Napoli, in programma al Dall’Ara la prossima settimana. In occasione della partita saranno inoltre collocati ai vari ingressi dello stadio diversi punti di raccolta per consentire anche ai tifosi di versare un contributo.

La cifra ottenuta dalle sottoscrizioni dei tifosi sarà personalmente raddoppiata dal Presidente Joey Saputo. Forza Emilia-Romagna!".