UFFICIALE - Cajuste cambia maglia e pure numero: ha scelto la 24 di Insigne

Jens Cajuste nuovo numero 24 del Napoli. Adesso è ufficiale. Il centrocampista svedese, da oggi ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, ha scelto il numero di maglia che indosserà in azzurro. Un cambio rispetto a quando era in maglia Reims, dove aveva il numero 8. Non si tratta di un numero qualunque nella storia dei partenopei, visto che la 24 è stata a lungo la maglia di capitan Lorenzo Insigne.