UFFICIALE - Celta Vigo, esonerato Rafa Benitez: paga il quartultimo posto, il comunicato

È finita tra Rafa Benitez e il Celta Vigo, attraverso un comunicato pubblicato sui canali social ufficiali il club spagnolo ha annunciato l'esonero

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

È finita tra Rafa Benitez e il Celta Vigo, attraverso un comunicato pubblicato sui canali social ufficiali il club spagnolo ha annunciato la separazione con l'allenatore: "I nostri più sinceri ringraziamenti a Rafa Benitez e al suo staff tecnico per il coinvolgimento, l'onestà e la professionalità che hanno dimostrato sin dal loro arrivo al club. Buona fortuna e successo per il futuro".

Il tecnico ex Napoli lascia il Celta Vigo dopo meno di una stagione, con la squadra posizionata attualmente al 17esimo posto con 24 punti, a sole due lunghezze distante la zona retrocessione, dove c'è il Cadice a quota 22. I numeri parlano anche dell'ormai ex squadra di Benitez come terza peggior difesa del campionato: sono 43 i gol subiti in 28 gare.