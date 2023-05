UFFICIALE - Champions 2023-24, il Napoli in prima fascia per la prima volta nella sua storia

Grazie alla vittoria del campionato italiano, la squadra di Aurelio De Laurentiis sarà per la prima volta nella sua storia nella prima fascia

© foto di José María Díaz Acosta

Il Napoli è Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Grazie alla vittoria del campionato, la squadra di Aurelio De Laurentiis sarà per la prima volta nella sua storia in prima fascia nel sorteggio dei gironi di Champions che si terrà il 31 agosto a Nyon. Col Napoli ci saranno le altre 7 vincenti dei top campionati europei per ranking Uefa: le vincenti di Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal ed Eredivisie.