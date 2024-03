UFFICIALE - Che show prima di Napoli-Juve: al Maradona il Dj-Set di Deborah De Luca

Con quest'annuncio Deborah De Luca, una delle dj più celebri del momento, e il Napoli hanno annunciato uno show al Maradona prima di Napoli-Juve

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"From Napoli to the World. Deborah De Luca per il Napoli, Maradona Stadium 03.03.24 - Dj Set h. 20.00". Con quest'annuncio Deborah De Luca, una delle dj più celebri del momento, e il Napoli hanno annunciato uno show al Maradona prima di Napoli-Juventus. La partita è in programma alle 20.45 e dalle 20 ci sarà il dj-set dell'artista napoletana, una delle eccellenze campane nel mondo.