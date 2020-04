UFFICIALE - Comitato esecutivo UEFA: subito 70mln ai club, altri 200 dopo l'Europeo

Si è concluso da pochi minuti il Comitato esecutivo dell'UEFA, che nel pomeriggio renderà note le linee guida per i campionati che non dovessero essere portati a termine. Una prima decisione però è già stata presa: lo stanziamento immediato (in accordo con l'ECA, l'associazione dei club europei) di 70 milioni di euro per tutti i club che hanno dato giocatori alle Nazionali per i match di qualificazione all'Europeo. Deciso anche lo stanziamento di ulteriori 200 milioni che verranno dati però soltanto dopo l'Europeo. Decisa anche la data per l'Europeo femminile: si terrà dal 6 al 31 luglio 2021.