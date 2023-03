UFFICIALE - Consiglio FIFA: stabilita la data della finale della Coppa del Mondo 2026

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il Consiglio Fifa ha annunciato che la finale della Coppa del Mondo 2026 si giocherà domenica 19 luglio 2026. Il Consiglio si è riunito prima del 73° Congresso Fifa a Kigali, in Ruanda. Sulla base del nuovo calendario, il periodo di stop obbligatorio parte dal 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale per club il 24 maggio 2026 (le eccezioni possono applicarsi alle partite finali delle competizioni confederali per club fino al 30 maggio 2026 tramite approvazione della Fifa). Con 56 giorni, il numero totale combinato di giorni di riposo per i calciatori rimane identico alle edizioni della Coppa del Mondo FIFA 2010, 2014 e 2018. (ANSA).