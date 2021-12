UFFICIALE - Coppa d'Africa, deroga per la Premier: i calciatori partiranno il 3 gennaio

“La Caf ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3 gennaio, le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite”. Questo quanto comunicato dal vice segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom. I club di Premier League potranno quindi contare sui giocatori che saranno poi impegnati nella Coppa d’Africa, fino all’ultimo giorno utile. I calciatori partiranno il 3 gennaio invece di domani, come prevede il regolamento, e raggiungeranno le rispettive nazionali per la Coppa d'Africa in Camerun, che inizierà il 9 gennaio. Ottima notizia per il Liverpool di Klopp, che avrà a disposizione Salah e Mané per il big match del 2 gennaio contro il Chelsea.