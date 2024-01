UFFICIALE - Coppa d'Africa, il Camerun soffre ma passa agli ottavi: sarà sfida Anguissa-Osimhen

Finisce 2-3 tra Gambia e Camerun in Coppa d'Africa, vittoria che significa qualificazione agli ottavi di finale per i Leoni Indombabili.

Finisce 2-3 tra Gambia e Camerun in Coppa d'Africa, vittoria che significa qualificazione agli ottavi di finale per i Leoni Indombabili. Partita ricca di emozioni nel secondo tempo: Camerun avanti con Toko Ekambi al 56', poi il Gambia ribalta tutto con le reti di Jallow e Colley. Minuti finali infuocati con il Camerun che ribalta a sua volta il risultato con due gol in 4' di Gomez e Wooh al 91'. Ultima emozione nel recupero con una rete annullata al Gambia per un fallo di mani. Il Camerun vola agli ottavi dove affronterà la Nigeria, una sfida fraticida tra i napoletani Anguissa e Osimhen.