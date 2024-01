UFFICIALE - Coppa d'Africa, il quadro degli ottavi: sabato la sfida Anguissa-Osimhen

Sono arrivati gli ultimi verdetti della fase a gironi della Coppa d'Africa.

Sono arrivati gli ultimi verdetti della fase a gironi della Coppa d'Africa. Finale palpitante anche nel Gruppo F: il Marocco batte 1-0 lo Zambia di Banda e lo elimina, mantenendo il primo posto, mentre il pari contro la Tanzania consente alla Repubblica Democratica del Congo di conquistare il secondo posto e la qualificazione a spese proprio degli avversari. Ride la Costa d'Avorio: i padroni di casa vengono ripescati come una delle quattro migliori terze.

Ottavi di finale

Sabato 27 gennaio

Angola-Namibia

Nigeria-Camerun

Domenica 28 gennaio

Guinea Equatoriale-Guinea

Egitto-DR Congo

Lunedì 29 gennaio

Capo Verde-Mauritania

Senegal-Costa d'Avorio

Martedì 30 gennaio

Mali-Burkina Faso

Marocco-Sudafrica

Gruppo A

Costa d'Avorio - Guinea-Bissau 2-0

4' Fofana, 58' Krasso

Nigeria - Guinea Equatoriale 1-1

36' Salvador (G), 38' Osimhen (N)

Guinea Equatoriale - Guinea-Bissau 4-2

21', 51' e 61' Nsue (GE), 37' Esteban aut. (GB), 46' Miranda (GE), 90'+3 Zé Turbo (GB)

Costa d'Avorio - Nigeria 0-1

55' Troost Ekong rig.

Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio 4-0

42’, 75’ Nsue, 73’ Ganet, 88’Buyla

Guinea Bissau-Nigeria 0-1

35’ aut. Sangante

Classifica

Guinea Equatoriale 7

Nigeria 7

Costa d'Avorio 3

Guinea-Bissau 0

- - -

Gruppo B

Egitto - Mozambico 2-2

2' Mostafa (E), 55' Witi (M), 58' Clésio (M), 90'+7 Salah rig. (E)

Ghana - Capo Verde 1-2

17' Monteiro (CV), 56' Dijku (G), 90'+2 Rodrigues (CV)

Egitto - Ghana 2-2

45'+3 e 71' Kudus (G), 69' Marmoush (E), 74' Mostafa (E)

Capo Verde - Mozambico 3-0

32' Bebe, 51' Mendes, 69' Lenini

Capo Verde-Egitto 2-2

45’+1’ Benchimol (C), 50’ Trezeguet (E), 90’+3’ Mostafa Mohamed (E), 90’+9’ Teixeira (C)

Mozambico-Ghana 2-2

15’ rig, 70’ rig Ayew (G), 90’+1’ rig Catamo, 90’+4’ Mandava

Classifica

Capo Verde 7

Egitto 3

Ghana 2

Mozambico 2

- - -

Gruppo C

Senegal - Gambia 3-0

4' Gueye, 52' e 86' Camara

Camerun - Guinea 1-1

10' Bayo (G), 51' Magri (C)

Senegal - Camerun 3-1

16' I. Sarr (S), 71' Diallo (S), 83' Castelletto (C), 90'+5 Mane (S)

Guinea - Gambia 1-0

70' Camara

Gambia - Camerun 2-3

56' Toko Ekambi (C), 72' Jallow (G), 85' E. Colley (G), 87' Gomez aut. (C), 90'+1 Wooh (C)

Guinea - Senegal 0-2

61' Seck, 90' Ndiaye

Classifica

Senegal 9

Camerun 4

Guinea 4

Gambia 0

- - -

Gruppo D

Algeria - Angola 1-1

18' Bounedjah (AL), 68' Mabululu rig. (AN)

Burkina Faso - Mauritania 1-0

90'+6 Traoré rig.

Algeria -Burkina Faso 2-2

45'+3 Konate (B), 51' e 90'+5 Bounedjah (A), 71' Traoré (B)

Mauritania - Angola 2-3

30' e 50' Dala (A), 43' Bouna Amar (M), 53' Gilberto (A), 58' Koita (M)

Angola - Burkina Faso 2-0

36' Mabululu, 90'+2 Zini

Mauritania - Algeria 1-0

37' Dellahi

Classifica

Angola 7

Burkina Faso 4

Mauritania 3

Algeria 2

- - -

Gruppo E

Tunisia - Namibia 0-1

88' Hotto

Mali - Sudafrica 2-0

60' H. Traoré, 66' Sinayoko

Tunisia-Mali 1-1

10’ Sinayoko (M), 20’ Rafia (T)

Sudafrica-Namibia 4-0

15’ rig Tau (S), 25 e 40’ Zwane (S), 75’ Maseko (S)

Nambia-Mali 0-0



Sudafrica-Tunisia 0-0



Classifica

Mali 5

Sudafrica4

Namibia 4

Tunisia 1

- - -

Marcatori

5 reti: Nsue (Guinea Equatoriale)

3 reti: Bounedjah (Algeria) e Mohamed (Egitto),

2 reti: Dala (Angola), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Camara (Senegal), Sinayoko (Mali), J. Ayew e Kudus (Ghana), Zwane (Sudafrica)