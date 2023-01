UFFICIALE - Cori contro il Vesuvio, solita ammenda per la Roma: la cifra

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alle gare degli ottavi di Coppa Italia

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alle gare degli ottavi di Coppa Italia. Tra i giocatori espulsi, una giornata di squalifica a Djidji del Torino (doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e Murillo della Sampdoria (doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario). Per quanto riguarda le società, ammenda di 8mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto".