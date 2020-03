UFFICIALE - CoronaVirus, altro positivo in Premier: è Hudson-Odoi del Chelsea

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha comunicato che Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra maschile adesso andrà in isolamento seguendo le linee guida sanitarie del governo. L'edificio occupato solitamente dalla squadra maschile resterà chiuso, mentre il resto della struttura di allenamento, Stamford Bridge e le altre strutture funzionano normalmente. Come comunicato dai Blues il giocatore ha manifestato sintomi simili a un lieve raffreddore lunedì mattina e da quel momento non è più sceso in campo per precauzione. Adesso la palla passa alla Premier League, con la riunione di questa mattina, convocata ieri dopo la positività di Arteta, che potrebbe bloccare il campionato.