UFFICIALE - Coronavirus, l'Argentina segue il Belgio: campionato definitivamente sospeso

(ANSA) - BUENOS AIRES, 27 APR - Dopo Belgio (ma potrebbe esserci un ripensamento) e Olanda, anche l'Argentina dichiara definitivamente sospeso, a causa del coronavirus, il campionato calcistico in corso, la Superliga. Lo ha anticipato, in un'intervista all'emittente Tnt Sports, il presidente della federcalcio (Afa) Claudio 'Chiqui' Tapia, precisando che "tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza". "Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera - ha detto Tapia -. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto". (ANSA).