UFFICIALE - Cubarsì col Napoli ha stregato tutti: convocato dalla Spagna dei grandi

Sono 26 i calciatori convocati dal ct della Spagna Luis de la Fuente per le sfide amichevoli contro Colombia, il 22 marzo, e Brasile, il 26 marzo. La grande novità è la presenza del talento del Barcellona Pau Cubarsí, difensore centrale classe 2007, alla sua prima convocazione al pari dell’altro difensore centrale Dani Vivian dell’Athletic Club. Tornano fra i convocati inoltre Aymeric Laporte, Pedro Porro, Alex Baena, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Gerard Moreno. Out per infortunio invece Balde, Gavi, Pedri, Ferran Torres e David Garcia.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Unai Simon, Raya, Remiro

Difensori: Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsi, Gayà, Grimaldo

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabian, Alex Baena, Sancet

Attaccanti: Morata, Williams, Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzabal, Sarabia