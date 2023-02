UFFICIALE - Da lunedì in vendita biglietti per Italia-Inghilterra al Maradona: i dettagli

L’affascinante match con l’Inghilterra aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024

A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio.

La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.