UFFICIALE - Dalla Nazionale A all'U15, tutti i cambiamenti. Nunziata all'U21, Lombardo all'U20

Il commissario tecnico Roberto Mancini coordinerà tutte le Nazionali dalla maggiore all’Under 20.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico Roberto Mancini coordinerà tutte le Nazionali dalla maggiore all’Under 20. E' questa la principale novità emersa dal Consiglio Federale in scena oggi a Roma. Avrà come vice Alberto Bollini, fresco vincitore dell'Europeo Under 19, ed entrerà nel suo staff anche Andrea Barzagli, campione del mondo del 2006 che si occuperà in particolare della fase difensiva. Entra anche Antonio Gagliardi, specialista tattico in campo. Escono dall'organigramma Evani e Sandreani, confermato Salsano.

Under 21: Carmine Nunziata il nuovo ct. Lombardo all'Under 20

Dopo la finale del Mondiale Under 20, Carmine Nunziata è stato promosso alla guida dell'Under 21. Brighi e Filippini i suoi vice, Ferron il preparatore dei portieri. Attilio Lombardo guiderà anche l’Under 20 dove la new entry è quella di Francesco Antonioli, preparatore dei portieri è campione d’Italia 2001 con la Roma. Scarpa resterà il suo vice.

Viscidi coordinatore dall'Under 19 all'Under 15. Corradi promosso

Maurizio Viscidi resta nell'organigramma della FIGC come coordinatore dall'Under 19 all'Under 15. Il nuovo ct dell'Under 19 è Bernardo Corradi, promosso dall'Under 17. A sua volta, Massimiliano Favo promosso dall'Under 15 all'Under 17. Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla 18 e alla 16. All'Under 15, con la supervisione di Antonio Rocca, arriva Enrico Battisti. Novità anche per il vice, Bruno Redolfi.