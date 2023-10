UFFICIALE - Diritti tv, Coppa Italia e Supercoppa ancora a Mediaset per il triennio 2024-2027

Adesso è ufficiale: i diritti tv per il prossimo triennio, dal 2024 al 2027, di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, sono stati assegnati a Mediaset.

Adesso è ufficiale: i diritti tv per il prossimo triennio, dal 2024 al 2027, di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, sono stati assegnati a Mediaset. Questo il comunicato ufficiale: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all’Invito a presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27 procedura riservata a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 27 giugno 2023

COMUNICA

Che l’Assemblea riunitasi in data 30 ottobre 2023 ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla società Reti Televisive Italiane S.p.A.".

I costi.

L’offerta di Mediaset è stata pari a circa 56 milioni di euro (compreso parte variabile) e più di 2 di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni annui che ha versato nel triennio 2021/24. La votazione ha visto 18 voti favorevoli, con il Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega (non era collegata e aveva dato la delega al Napoli).