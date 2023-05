UFFICIALE - Eav rinforza corse metro per la Festa Scudetto: i dettagli

Lo stadio Maradona aperto domani sera per permettere ai tifosi di vedere su appositi maxischermo la partita del Napoli ad Udine

Lo stadio Maradona aperto domani sera per permettere ai tifosi di vedere su appositi maxischermo la partita del Napoli ad Udine che potrebbe assegnare la matematica vittoria del terzo scudetto: Eav potenzia le corse ferroviarie verso la zona di Fuorigrotta. Ad annunciarlo è la stessa società di trasporti che, in una nota, fa sapere come ''giovedì 4 maggio, in occasione della trasmissione nello stadio San Paolo della diretta in streaming di Udinese-Napoli alle 20:45, Eav ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa, con prolungamento orario sino alla mezzanotte''.

Allo stesso tempo, l'Ente Autonomo Volturno tiene a precisare che ''le altre linee ferroviarie rispetteranno il normale orario di esercizio''.