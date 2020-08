UFFICIALE - Ecco l'ultima promozione, lo Spezia vola in Serie A! Prima volta nella sua storia

Impazzisce di gioia lo Spezia, che nonostante la sconfitta per 0-1 contro il Frosinone trova la prima, storica, promozione in Serie A. Gli uomini di Italiano, al termine di novanta minuti intensissimi, volano in A grazie al miglior piazzamento in classifica, con la squadra di Nesta che aveva pareggiato lo 0-1 dell'andata di Gyasi.