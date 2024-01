UFFICIALE - Errore della Lega: Zielinski in panchina! Il polacco è a disposizione

TuttoNapoli.net

Allarme rientrato. C'è stato un errore nella distinta pubblicata dalla Lega Serie A sul sito ufficiale. Ora arriva la correzione: Piotr Zielinski è in panchina e non in tribuna. Il centrocampista polacco è a disposizione di Mazzarri per il match contro la Fiorentina valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana.