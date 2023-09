UFFICIALE - 'FIFA The Best', Spalletti tra i 5 allenatori candidati: l'elenco

La FIFA ha reso noti i nomi dei cinque allenatori finalisti per l'assegnazione del premio 'The Best 2023'. 'The Best FIFA Men’s Coach'.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La FIFA ha reso noti i nomi dei cinque allenatori finalisti per l'assegnazione del premio 'The Best 2023'. 'The Best FIFA Men’s Coach', lo scorso anno vinto dal ct dell'Argentina campione del mondo Lionel Scaloni, vede in finale ben due allenatori italiani: Simone Inzaghi, finalista con l'Inter nell'ultima Champions League, e Luciano Spalletti, campione d'Italia col Napoli e ora commissario tecnico dell'Italia. 'The Best' è il premio che la FIFA assegna al miglior giocatore dell'anno solare sulle base di voti che arrivano da rappresentanti dei media, da commissari tecnici e dai capitani delle Nazionali. Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter)

Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham)

Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

Xavi (Barcellona).