UFFICIALE - Fiorentina, cambio dell'ultim'ora: Nico va in panchina, out Vannucchi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è un cambio dell'ultim'ora nella panchina della Fiorentina per il match col Napoli, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. La società viola comunica infatti la sostituzione di Tommaso Vannucchi, giovane portiere, con Nico Gonzalez. L'argentino, inizialmente escluso dalla distinta, sederà in panchina. Viceversa, il portiere passerà in tribuna.