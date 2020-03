UFFICIALE - Giudice Sportivo, 5 squalificati per il prossimo turno. Anche il Verona avrà un'assenza

In attesa di capire se il prossimo turno si disputerà regolarmente, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle quattro partite che si sono giocate lo scorso weekend. Bani, Santander e Schouten del Bologna, Joao Pedro del Cagliari e Donati del Lecce per espressioni blasfeme. A questi vanno aggiunti i 5 calciatori squalificati per la scorsa giornata e che sconteranno il turno di squalifica al prossimo turno perché ieri non ha giocato. Si tratta di Mateju del Brescia, Dalbert della Fiorentina, Strefezza della Spal, Murru e Ramirez della Sampdoria e Veloso nel Verona che dunque non ci sarà contro il Napoli.