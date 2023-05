UFFICIALE - Giudice Sportivo, ammenda per il Napoli: "Bengala e fumogeni lanciati in campo"

C'era grande attesa per sapere quali fossero le misure che avrebbe preso il Giudice Sportivo dopo i fatti della scorsa notte durante Udinese-Napoli.

TuttoNapoli.net

C'era grande attesa per sapere quali fossero le misure che avrebbe preso il Giudice Sportivo dopo i fatti della scorsa notte durante Udinese-Napoli. Il dott. Gerardo Mastrandrea ha deciso di sanzionare entrambe le società:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

Per quanto riguarda la possibilità di provvedimenti e chiusura della Dacia Arena, il Giudice Sportivo ha concluso: "Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".