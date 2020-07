(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite giocate ieri in Serie A. Un turno di stop è stato dato a William Paul Ekong (Udinese) e a Manuel Lazzari (Lazio), entrambi "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". (ANSA).