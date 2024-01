UFFICIALE - Giudice Sportivo, Kvara salta la Lazio. Due squalificati top anche per Sarri

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in riferimento alle gare del 13-14-15-16 gennaio 2024 - Prima giornata ritorno, conclusosi ieri con il successo della Juventus sul Sassuolo, che ha completato la rincorsa dei bianconeri alla vetta della classifica del campionato:

Un solo espulso, il veronese Ondrej Duda, che si fermerà per una giornata in seguito alla 'doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti' rimediata nella sfida vinta contro l'Empoli. Rimarranno fuori per un turno, ma tutti per somma di ammonizioni, anche Samuele Birindelli del Monza, Hakan Calhanoglu dell'Inter, Matteo Cancellieri dell'Empoli, Diego Coppola dell'Hellas Verona, Bryan Cristante e Gianluca Mancini della Roma, Koni De Winter del Genoa, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni della Lazio, Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e Stefan Posch del Bologna.

Diverse squalifiche anche tra i tenici: due giornate a Paolo Benetti del Cagliari, "per avere, al termine del primo tempo, uscendo dal recinto di giuoco rivolto espressioni irriguardose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Si tratta del secondo di Ranieri. Un turno a Raffaele Palladino e Filippo Inzaghi, rispettivamente allenatori di Monza e Salernitana: entrambi non saranno in panchina nel prossimo turno.