UFFICIALE - Giudice Sportivo, squalificato anche Juric: tutte le sanzioni

Non solo De Roon. Il giudice sportivo della Serie A ha squilificato per un turno altri nove calciatori, che non saranno dunque a disposizione per la prima gara della prossima stagione. Si tratta di Behrami, Kyriakopoulos, Toloi, Bani, Freuler, Hetemaj, Lautaro Martinez, McKennie e Parolo.

Squalificato per una giornata, inoltre, anche l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric, ammonito ieri sera al Diego Armando Maradona per la quinta volta in questo campionato