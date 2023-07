UFFICIALE - Gli arbitri per la stagione 22/23: Irrati, Valeri e altri 6 ai saluti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambiano gli arbitri per le prossime stagioni. La FIGC ha reso note le modifiche alla CAN di A e non solo: "Per quanto riguarda la CAN, oltre alla conferma come designatore di Gianluca Rocchi - che ha ringraziato il presidente Gravina per “la vicinanza costante agli arbitri” – sono stati promossi dalla CAN C cinque direttori di gara: Kevin Bonacina (Bergamo), Giuseppe Collu (Cagliari), Davide Di Marco (Ciampino), Marco Monaldi (Macerata) e Paride Tremolada (Monza). Dismessi per valutazioni tecniche Matteo Gariglio, Francesco Meraviglia, Giampiero Miele, Daniele Paterna e Marco Serra, mentre hanno rassegnato le dimissioni Massimiliano Irrati, Lorenzo Maggioni e Paolo Valeri".