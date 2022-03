UFFICIALE - I convocati dell'Under 19: confermato l'azzurrino Ambrosino

Fonte: Figc.it

Gli Azzurrini ad Helsinki per la seconda fase della qualificazione del campionato Europeo Under 19. Squadra e staff hanno appuntamento domenica sera al Villaggio Azzurro di Novarello e la partenza per la capitale finlandese è in programma la mattinata di lunedì dall’aeroporto di Malpensa. Per questo importante appuntamento, il ct Carmine Nunziata ha convocato 20 giocatori, tutti ragazzi nati nel 2003 salvo Giacomo Faticanti (Roma), l’unico sotto età, classe 2004. L’Italia è stata inserita nel Gruppo 5 insieme a Germania, Belgio e i padroni di casa della Finlandia e si presenta a questo élite round dopo aver superato il primo turno lo scorso ottobre in Slovenia con un percorso netto: tre vittorie su tre contro Lituania (2-0), Islanda (3-0) e Slovenia (3-1).

Il calendario di questa seconda fase prevede le tre partite, tutte ad Helsinki, mercoledì 23 marzo alle 10.30 (ora italiana) contro la Germania; sabato 26 marzo alle 16.30 contro i padroni di casa della Finlandia; martedì 29 marzo alle 16.30 contro il Belgio. Solo la prima classificata nel girone staccherà il pass per la Slovacchia, sede delle finali europee dal 18 giugno al primo luglio. La fase finale della rassegna continentale qualificherà le prime 5 alla FIFA U20 World Cup del prossimo anno in Indonesia.

L’ultima edizione dell’Europeo Under 19 risale al 2019 quando l’Italia, nella fase finale disputata in Armenia, non riuscì a superare il primo turno, eliminata nell’ultima partita dalla Spagna dopo un match intenso e vinto di misura dagli iberici (2-1) poi diventati campioni d’Europa della categoria. Chiamato a sostituire il dimissionario Federico Guidi, sulla panchina Azzurra sedeva Carmine Nunziata che oggi, dopo due anni di interruzione dell’attività internazionale dovuta alla pandemia, affronta nuovamente la sfida europea in un girone di qualificazione alquanto ostico: “ Il valore tecnico – spiega il tecnico Azzurro – delle squadre che avremo di fronte, è riconosciuto da tutti. La Germania e il Belgio hanno scuole calcistiche di assoluto livello, nonostante il primo turno di qualificazione sia stato superato con qualche titubanza, soprattutto dalla prima. La Finlandia riserverà delle sorprese e, naturalmente avrà il favore del pubblico che, di solito, segue appassionatamente le proprie squadre giovanili.” Lo scoglio: “E’ sempre la prima partita – sottolinea Nunziata – che sarà una vera battaglia, data l’antica rivalità agonistica tra Italia e Germania.” La fiducia: “Abbiamo una buona squadra, con cui abbiamo brillantemente superato il primo turno di qualificazione. C’è entusiasmo e molta carica. Rispettiamo i nostri avversari ma anche loro – conclude il ct – sanno di avere di fronte un gruppo che ha dietro di sé una forte tradizione calcistica. In Finlandia ce la giocheremo ad armi pari.”

Lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Wilfred Gnonto (Zurigo), Marco Nasti (Milan).