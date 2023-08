UFFICIALE - I convocati di Garcia per Frosinone: a casa Demme, indisponibili Kvara e Gaetano

Rudi Garcia ha diramato l'elenco dei convocati e non figurano gli indisponibili Kvaratskhelia e Gaetano, ma anche Demme che è in uscita

Il Napoli è pronto all'esordio di Frosinone. Rudi Garcia ha diramato l'elenco dei convocati e non figurano gli indisponibili Kvaratskhelia e Gaetano, ma anche Demme che evidentemente è in lista di sbarco. Ci sono regolarmente Zielinski e Lozano, gli altri due elementi in scadenza 2024.