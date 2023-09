UFFICIALE - I convocati di Garcia per la Lazio: out Gollini, c'è Lindstrom. Demme fuori rosa

Indisponibile Gollini per un trauma contusivo alla mano destra rimediato ieri e per il resto tutti a disposizione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio. Indisponibile Gollini per un trauma contusivo alla mano destra rimediato ieri e per il resto tutti a disposizione di Rudi Garcia considerando che Demme non è in lista perché fuori rosa, in attesa di una sistemazione nei mercati aperti per non attendere gennaio. Convocato Idasiak come terzo portiere dietro Meret e Contini ed a centrocampo confermato il giovane Lorenzo Russo mentre da segnalare la prima chiamata per Lindstrom.